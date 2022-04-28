Манчестер Юнайтед – Челсі 1:1

Голи: Роналду, 62 – Алонсо, 60

Де Хеа легко забрав м'яч до рук після прострілу Джеймса. Відповідь МЮ була миттєвою. Фернандеш найкраще зіграв на другому поверсі, але з його ударом головою впорався Менді, повідомляє 24 канал.

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Роналду взяв на себе ініціативу, але м'яч після удару португальця через себе полетів над поперечиною. Кріштіану був близький до того, щоб оформити шедевр.

Після першої 15-хвилинки чудову нагоду змарнував Канте, який після дотепного пасу наважився на постріл із середньої відстані. Де Хеа знову продемонстрував реакцію.

Гаверц опинився віч-на-віч з іспанським голкіпером "червоних дияволів". Але переграти де Хеа не зумів, пробивши прямо у воротаря.

Вже в наступній атаці Вернер з гострого кута пробивав по воротах, але де Хеа вдруге за пару хвилин показав, чому він є номером один у МЮ.



МЮ – Челсі / Фото з твітера Манчестер Юнайтед

На 36-й хвилині знову Гаверц загострив гру. Кай головою пробив прямо у голкіпера.

Атакувальні дії Челсі були значно цікавішими. Що не скажеш про господарів матчу. Лише завдяки блискучим сейвам де Хеа гості не пропустили декілька голів.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

Ударні дві хвилини

Роналду відгукнувся на простріл у штрафний суперника, але зовсім трішки не вистачило португальцю, щоб потягнутись до м'яча.

На 60-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. М'яч після подачі у штрафний полетів до ніг Алонсо, який зловив м'яч на ногу, потужно пробивши розмочив нулі на табло – 0:1.

Вже через дві хвилини гості самі собі привезли гол. Челсі дуже невдало вийшло з оборони, втративши м'яч. Матіч елегантно черпачком закинув на Роналду, який після зупинки зарядив повз голкіпера "аристократів" – 1:1.



Роналду забив за МЮ / Фото з твітера Манчестер Юнайтед

Роналду сильно пробивав з меж штрафного суперника. Менді відбив перед собою. Але момент зупинив суддя через офсайд у Кріштіану.

Маунт класно п'яткою скинув м'яч під удар Джейсу, але його постріл взяла на себе стійка.

Команди зіграли внічию у Манчестері – 1:1.