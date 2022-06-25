Вімблдон пожертвував солідну суму на допомогу українським біженцям

Організатори Вімблдону особисто зустрілися з українськими біженцями у Лондоні. Також вони виділили значну суму для допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки від 24 лютого.

Допомога від лондонського турніру

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та Асоціація лаун-тенісу виділили пожертву в розмірі 250 000 фунтів стерлінгів (близько 10 мільйонів гривень) від імені Вімблдону для допомоги біженцям з України через ініціативу Tennis Plays for Peace і звернення Британського Червоного Хреста.

До речі Організатори Вімблдону зустрілися з українськими біженцями у Лондоні: затишні фото

Раніше фонд Вімблдону виділяв 200 000 фунтів стерлінгів після надзвичайного звернення Британського Червоного Хреста та PFA, а також робив внесок у розмірі 100 000 доларів ініціативу Tennis Plays for Peace.

Повідомляється, що посол України у Великобританії буде присутній у Королівській ложі в день відкриття турніру.

Організатори турніру запросили українців на чаювання

Польська спільнота "Polish Family Association" та організатори Вімблдону спільно з владою запросили українців на традиційний чай.

Всеанглійський клуб вручив їм та сім'ям, які прихистили громадянин України, квитки на матчі Вімблдону.

Зазначається, що у Мертоні на південному заході Лондона зараз проживає понад 400 українських біженців, а понад 100 місцевих родин відкрили свої домівки тим, хто вимушено покинув свою домівку від 24 лютого.