Традиційне чаювання

У Мертоні на південному заході Лондона зараз проживає понад 400 українських біженців, а понад 100 місцевих родин відкрили свої домівки тим, хто вимушено покинув свою домівку від 24 лютого.

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Польська спільнота "Polish Family Association" та організатори Вімблдону спільно з владою запросили українців на традиційний чай. Всеанглійський клуб вручив їм та сім'ям, які прихистили громадянин України, квитки на матчі Вімблдону.



Українські біженці зможуть безкоштовно потрапити на Вімблдон / Фото ВТУ



Славек Щепанський, організатор заходу та виконавчий директор Polish Family Association, розповів журналістам, як його вразила стійкість українських біженців.

Організатори Вімблдону зустрілися з українцями / Фото ВТУ

Ці люди приїхали кілька тижнів тому, зовсім розбиті, а тепер вони можуть приєднатися до нас за чаєм. Вони поїхали ні з чим, їм треба було їхати. Їм нема куди повертатися, вони не знають, чи всі члени їхніх родин живі. Така травма – це жахливий досвід. Але бачити те, як вони долають ці проблеми і намагаються пристосуватися в нашому суспільстві, це приголомшливо,

– зазначив він.



Організатори турніру запросили біженців з України на чай / Фото ВТУ

Українські біженці зможуть провести свій день, спостерігаючи за матчами на Вімблдоні на Корті №1.

Нагадаємо. Російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на Вімблдоні. Це перший турнір, який відсторонив представників країн-агресора.