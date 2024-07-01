Французький паспорт не допоміг: Цуренко не потиснула руку колишній росіянці на Вімблдоні-2024

В Англії стартувала основна сітка Вімблдонського турніру. У першому раунді змагань українка Леся Цуренко зустрічалася з колишньою росіянкою Варварою Грачовою.

Матч за участю Лесі Цуренко та Варвари Грачової тривав дві партії. На жаль, українська тенісистка поступилася суперниці – 3:6, 1:6, пише 24 Канал.

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Принципова позиція Цуренко

Після завершення поєдинку Леся Цуренко відмовилася тиснути руку колишній росіянці. Зазначимо, що Варвара Грачова наразі представляє Францію.

На початку 2023 року вона подала документи на зміну громадянства. І влітку того ж року отримала новий паспорт. Починаючи з 26 червня 2023 року виступає у WTA турі під французьким прапором.

Зазначимо, що Цуренко постійно виявляє свою громадянську позицію на міжнародних змаганнях. Після матчів з представницями країн-агресорів вона відмовляється від традиційного рукостискання.

Відеоогляд матчу Цуренко – Грачова

Нагадаємо, що Вімблдонський турнір триватиме з 1 по 14 липня. У змаганнях основної сітки стартували вісім українських тенісисток. Це є національним рекордом.