Даяна Ястремська – Надя Подороська 2:0 (6:1, 7:6(1))

У стартовому поєдинку основної сітки Даяна Ястремська протистояла аргентинці українського походження Наді Подороській. Це була перша зустріч суперниць на корті, пише 24 Канал.

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Перша партія пройшла за тотальної переваги української тенісистки. Даяні вистачило 25 хвилин, щоб закрити сет з рахунком 6:1.

А от у другій партії Ястремській довелося докласти чимало зусиль, щоб схилити шальки терезів на свою користь. Даяна впевнено розпочала сет, повівши в рахунку 3:0 після трьох геймів. Подороська зуміла відігратися та навіть вийти вперед – 6:5. Українці довелося перевести гру на тайбрейк. Під час скороченої ігрової партії Ястремська не дала суперниці жодних шансів.

У підсумку українська тенісистка здобула перемогу – 6:1, 7:6. В наступному колі суперницею Даяни стане Варвара Грачова з Франції.

Марта Костюк – Ребекка Шрамкова 2:0 (6:3, 6:2)

Перша ракетка України на старті трав'яного Грендслему зустрічалася зі словачкою Ребеккою Шрамковою. Тенісистки раніше зустрічалися ще у 2019 році. Тоді перемогу святкувала Шрамкова.

Перші чотири гейми стартового сету пройшли у рівній боротьбі. Проте згодом перевага Марти далася взнаки. Українка взяла чотири гейми з п'яти та закрила партію – 6:3.

Початок другого сету знову був за Шрамковою. У четвертому геймі Костюк зрівняла рахунок та довела партію до перемоги – 6:2.

У другому колі Вімблдонського турніру Костюк зіграє проти переможниці пари Дар'я Севілл – Пейтон Стернс.

На жаль, невдало стартувала на Вімблдоні Леся Цуренко. Досвідчена українська тенісистка поступилася француженці Варварі Грачовій – 0:2 (3:6, 1:6).