Світоліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу та вийшла до півфіналу Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна у неймовірному чвертьфінальному поєдинку здолала Ігу Швьонтек. Українка вдруге вийшла до півфіналу турніру.

Іга Швьонтек (Польща) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

У чвертьфінальному поєдинку Еліна Світоліна зустрічалася з першим номером WTA Ігою Швьонтек. У напруженому поєдинку перемогу святкувала українська тенісистка, пише 24 Канал.

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Неймовірний матч Світоліної

Безсумнівною фавориткою була титулована Швьонтек. Проте Світоліна зуміла створити сенсацію та залишити за бортом Вімблдону ще одну топ-тенісистку. У першому сеті українка переграла польку з рахунком 7:5. У другій партії Швьонтек у тайбрейку перемогла Світоліну.

Все вирішилося в третьому сеті, на який у першої ракетки світу не вистачило сил. Українка впевнено взяла партію з рахунком 6:2.

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Зазначимо, що Світоліна вдруге за свою кар'єру вийшла до півфіналу Вімблдону. Попереднє досягнення української тенісистки відбулося у 2019 році. Тоді Еліна у півфіналі поступилася майбтній чемпіонці Сімоні Халеп.