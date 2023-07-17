Світоліна чи Кіченок: хто більше заробив грошей на Вімблдон 2023

На тенісному турнірі Вімблдон 2023 офіційно визначилися переможці. Однією з них стала й українка Людмила Кіченок. А Еліна Світоліна теж зуміла створити певний фурор своїми виступами.

Загалом на Вімблдоні 2023 в основній сітці одиночного турніру виступило одразу п’ять українок.

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Еліна Світоліна зуміла дійти до півфіналу турніру, повторивши свій найкращий результат на Grand Slam.

Леся Цуренко зупинилася на стадії 1/8 фіналу.

Марта Костюк здобула дві важкі перемоги на старті турніру, але вже в третьому колі була змушена покинути турнір після поразки.

Ангеліна Калініна вилетіла у другому колі змагань.

Катерина Байндль – ще в першому.

Людмила Кіченок на Вімблдон 2023 виступала в парі, а також в міксті. Та якщо разом з Єленою Остапенко з Латвії їй не вдалося подолати перше коло турніру, то вже в міксті з Мате Павічем вона стала переможницею Вімблдону 2023.

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Загалом призовий фонд Вімблдон 2023 склав 44,7 мільйона фунтів стерлінгів. Це на 11,2% більше, аніж у 2022 році. І чи не найбільші призові – саме в одиночних розрядах, де переможці отримували по 2,35 мільйона фунтів стерлінгів.

Попри те, що Кіченок стала переможницею в міксті, вона отримала значно менші призові, аніж та ж Світоліна чи Цуренко, які виступали в одиночному розряді. І навіть Костюк та Калініна заробили більше (правда за підсумками виступів в одиночному розряді, в парі та міксті).

Призові для переможців в міксті складають лише 128 тисяч фунтів стерлінгів на пару. Тож Кіченок отримала 64 тисячі фунтів стерлінгів за цю перемогу. Ще вона отримала 6875 фунтів стерлінгів за виступ в першому колі в парі. Тож загалом – 70875 фунтів стерлінгів заробила Кіченок.

Натомість вихід у півфінал одиночного турніру приніс Світоліній 600 тисяч фунтів стерлінгів. Цуренко ж заробила 207 тисяч фунтів стерлінгів за свій виступ.

Марта Костюк виступала на Вімблдон 2023 також і в парі та міксті. Тож вона заробила 131 тисячу фунтів за одиночний виступ, 11 тисяч фунтів стерлінгів за вихід до другого кола в парі та 8,25 тисячі фунтів стерлінгів за виступ у міксті. Загалом – 150,25 тисячі фунтів стерлінгів.

Ангеліна Калініна за вихід у друге коло заробила 85 тисяч фунтів стерлінгів. Вона зупинилася і в другому колі парного розряду, за що отримала 11 тисяч фунтів стерлінгів. Тож загалом – 96 тисяч фунтів стерлінгів.

А от Катерина Байндль за поразку в першому колі Вімблдон 2023 отримала 55 тисяч фунтів стерлінгів. І ще 11 тисяч – за вихід у друге коло парного розряду. Загалом – 66 тисяч фунтів стерлінгів.