У суботу, 7 липня, українська тенісистка увійшла в історію. Леся провела найдовший тай-брейк в одиночному жіночому матчі на турнірі Grand Slam, де здобула перемогу у матчі з Аною Богдан, який тривав більше трьох з половиною годин.

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Велика мотивація здобувати перемоги для України

Цуренко залишилася не задоволена рівнем своєї гри, але, за її словами, на те були об'єктивні причини. Проте це все не мало значення після перемоги, тому наголосила, що просто щаслива та не хоче думати про негатив у такий історичний момент. Після чого розповіла як на неї вплинула війна й звідки бере мотивацію, коли сили вже залишають її на корті.

На мені дуже сильно позначився той факт, що в моїй країні війна. Відбулася дуже сильна переоцінка цінностей. Можливо, чи навіть точно, це мені дуже допомагає в деяких моментах матчів, коли вже сил зовсім немає, я собі нагадую, що я з України. І це мені додає сил. Я кажу собі, я маю виграти не тільки для себе, але для всієї країни. І це насправді так. Крім того, змінилося внутрішнє сприйняття цінності матчу. Так, це важливо, і так, це дуже добре вигравати, але зникло це відчуття надважливості. Тому що ти розумієш, що в цьому житті набагато важливіші інші речі. Це дає мені змогу бути більш спокійною, навіть у найскладніших ситуаціях на корті,

– зазначила Леся.

Цуренко пояснила велику кількість помилок під час матчу поганим самопочуттям напередодні, адже зранку у неї був головний біль, ймовірно, через сильну спеку яка була в Лондоні. А також розповіла як реагувало її тіло на такий тривалий матч, де суперниці віддали максимум на корті:

"Головний біль був таким пульсуючим, особливо, коли розіграші затягувалися. Думаю, що це основна причина великої кількості помилок, тому що було дуже важко тримати увагу. Далі почалися судоми в усьому тілі: у другому сеті – у руках, а в третьому – вже і руках, і ногах. Тому деякі розіграші, на жаль, були не дуже якісними з мого боку, саме через те, що реально зводило повністю все тіло.

Після матчу я теж не могла встати і нормально підійти потиснути руку, тому що в мене звело ногу. У якийсь момент я просто боялася встати, щоб мене не звело. Але після матчу, на щастя, вдалося уникнути продовження цього стану, тому що буває так, що ще хвилин 40 це може тривати. Я дуже оперативно з'їла все, що можна було. Тому найголовніше, що мені вдалося уникнути судом після матчу".

Українська героїня ігрового дня наприкінці пообіцяла зробити все від себе залежне, щоб відновитися після історичної перемоги та подякувала вболівальникам за підтримку, яку вона отримала під час матчу та після нього.

Я зроблю все від себе залежне для відновлення до наступного матчу. Буде день відпочинку і це точно мені допоможе. Тут зі мною є фізіо, який дуже добре мене знає, тому зробимо все можливе для цього. Хочу щиро подякувати всім за підтримку і на корті, і поза кортом. Я знаю, що змусила всіх понервувати. Але, повірте, мені теж там нелегко було, я там теж трошки попахала (сміється). Дуже багато з чим довелося справлятися. Я всім дуже, дуже дякую за підтримку! Слава Україні! І я дуже рада, що мої та результати інших дівчат приносять українцям позитивні емоції, адже це нам усім дуже зараз необхідно,

– підсумувала Леся.



Леся Цуренко одразу після матчу почала відновлення / Скриншот із інстаграму Марти Костюк

Зазначимо. Наступний матч Леся Цуренко зіграє 9 липня проти четвертої ракетки світу Джессіки Пегули.

Пропонуємо ще раз насолодитися історичним тай-брейком матчу Лесі проти Ани Богдан

https://youtu.be/nEhxN3DSTfY