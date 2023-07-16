Карлос Алькарас (Іспанія) – Новак Джокович (Сербія) 3:2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4)

На Вімблдоні підійшли до закінчення турніри в одиночному розряді. В суботу визначилась чемпіонка серед жінок, нею несподівано стала Маркета Вондроушова, пише 24 канал.

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Тепер же відбувся і чоловічий фінал. Очікувано у вирішальний поєдинок вийшли перші дві ракетки світу Карлос Алькарас та Новак Джокович. Для серба фінал мав неймовірне значення.

Ноле наблизився до оформлення Великого Шлема, чого у чоловічому тенісі не було з 1969 року. Джокович вже виграв Australian Open та Ролан Гаррос цього року, а у фіналі Вімблдону він був фаворитом.

Гойдалки від Джоковича

По першому сету здалось, що Новаку не буде проблемою виграти п'ятий поспіль фінал трав'яного Grand Slam. Алькарас зміг взяти лише один гейм, і то за рахунку 0:5.

Втім другий сет став переломним для Карлоса. Іспанець дав бій Новаку, довів гру до тайбрейку, де і зміг відновити паритет. Джокович же давав рівний бій опоненту, тому на третій сет вийшов з меншою кількістю сил.

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Це допомогло першій ракетці світу повести у рахунку, взявши третій сет з рахунком 6:1. Але згодом Новак повернув статус кво і перевів гру у вирішальний п'ятий сет.

Алькарас витримав

У підсумку гра затягнулась на більш ніж 4,5 години. На фінальний відрізок сил виявилось більше у Алькараса. Іспанець зробив брейк у третьому геймі та довів сет та матч до перемоги.

Успіх дозволив Карлосу лише зміцнити лідерство в рейтингу АТР. Загалом же 20-річний іспанець виграв лише другий турнір Grand Slam в кар'єрі. Минулого року Алькарас тріумфував на US Open.