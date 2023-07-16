Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия) 3:2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4)

На Уимблдоне подошли к концу турниры в одиночном разряде. В субботу определилась чемпионка среди женщин, ею неожиданно стала Маркета Вондроушова, пишет 24 канал.

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Теперь же прошел и мужской финал. Ожидаемо в решающий поединок вышли первые две ракетки мира Карлос Алькарас и Новак Джокович. Для серба финал имел невероятное значение.

Ноле приблизился к оформлению Большого Шлема, чего в мужском теннисе не было с 1969 года. Джокович уже выиграл Australian Open и Ролан Гаррос в этом году, а в финале Уимблдона он был фаворитом.

Качели от Джоковича

По первому сету показалось, что Новаку не будет проблемой выиграть пятый финал травяного Grand Slam. Алькарас смог взять всего один гейм, и то при счете 0:5.

Впрочем, второй сет стал переломным для Карлоса. Испанец дал бой Новаку, довел игру до тайбрейка, где и смог восстановить паритет. Джокович давал равный бой оппоненту, поэтому на третий сет вышел с меньшим количеством сил.

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Это помогло первой ракетке мира повести в счете, взяв третий сет со счетом 6:1. Но потом Новак вернул статус кво и перевел игру в решающий пятый сет.

Алькарас выдержал

В итоге игра затянулась на более чем 4,5 часа. На финальный отрезок сил оказалось больше у Алькараса. Испанец сделал брейк в третьем гейме и доказал сет и матч до победы.

Успех позволил Карлосу только укрепить лидерство в рейтинге АТР. В общей сложности 20-летний испанец выиграл лишь второй турнир Grand Slam в карьере. В прошлом году Алькарас торжествовал на US Open.