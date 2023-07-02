На організаторів Вімблдону був сильний тиск: Світоліна про зняття бану з росіян та білорусів

Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна перед стартом на Вімблдоні поспілкувалася з журналістами. Українка висловила свою думку стосовно допуску російських та білоруських тенісистів до змагань.

Вже у понеділок, 3 липня, стартує найстаріший тенісний турнір Вімблдон. У цьогорічних змаганнях знову візьмуть участь представники країн-агресорів, які виступатимуть в нейтральному статусі.

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Світоліна: Організатори не хотіли втратити "мейджор"

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала рішення організаторів турніру зняти бан та повернути до змагань росіян та білорусів. На її думку, через тиск тенісних асоціацій Вімблдон міг взагалі припинити своє існування. Тому організатори були вимушені піти на поступки.

Звісно, вони змушені були змінити свій підхід, бо був сильний тиск від тенісних органів. І тому це був очікуваний крок, адже організатори не хотіли б втратити "мейджор", і нам треба це прийняти. Все одно я вдячна за підтримку, за допомогу з проживанням та багато інших питань. Ми дійсно вдячні за їхню позицію,

– сказала Світоліна.

Водночас, Еліна подякувала організаторам Вімблдону за солідарність з Україною, яку вони продемонстрували в минулому розіграші.

Я була щаслива, що вони ухвалили таке рішення торік, бо як українці ми за це боролися. Ми намагалися говорити з організаторами змагань, з WTA, АТР, ITF, пояснювати, що відбувається, чому інші види спорту вирішили запровадити бан та чому теніс цього не зробив. Ми були дуже вдячні Вімблдону за це рішення. Минулого року я була тут один день, бачилася з українськими гравцями. Вони були такої ж думки,

– розповіла Світоліна.

Нагадаємо, що в турнірі беруть участь 5 українських тенісисток. Еліна Світоліна в першому колі зустрінеться з титулованою американкою Вінус Вільямс.

Коли гратимуть українки

У понеділок, 3 липня стартують:

Еліна Світоліна (Україна, №75 WTA) – Вінус Вільямс (США, №554 WTA)

Леся Цуренко (Україна, №56 WTA) – Клер Лю (США, №95 WTA)

Катерина Баіндл (Україна, №86 WTA) – Лейла Фернандес (Канада, №96 WTA)

Вівторок, 4 липня: