Вільярреал потролив УЄФА після повторного жеребкування ЛЧ: кумедне відео

У понеділок, 13 грудня, відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Однак через помилку процедуру прийшлось проводити повторно.

Втеча з весілля

Повторне жеребкування провели у той же день за декілька хвилин. Такий фейл неабияк розсмішив футбольну спільноту. Англійський твітер іспанського Вільяреала виклав кумедне відео, пожартувавши над жеребкування Ліги чемпіонів.

Детальніше ПСЖ – Реал, Інтер – Ліверпуль: результати нового жеребкування Ліги чемпіонів

Під час першого жеребу "жовтій субмарині" випав англійський Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко. А після помилки іспанці отримали у суперники виїзді у Турин до Ювентуса.

Пресслужба клубу Ла Ліги зробила ролик, у якому наречена, якою був Вільярреал, втекла від нареченого, яким на відео є МанСіті, прямо в автомобіль до іншого, яким став Ювентус.

Відео від Вільярреала

Чому жеребкування довелось проводити повторно

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 15/16 та 22/23 лютого. Поєдинки-відповіді відбудуться 8/9 та 15/16 березня.

Під час першого жеребкування виникли технічні проблеми, які змусили УЄФА анулювати результати. Манчестер Юнайтед помилково звели з іспанським Вільярреалом, хоча вони грали у групі.

Натомість серед опонентів мадридського Атлетіко не було МЮ, але був інший англійський клуб Ліверпуль, з яким "матрацники" також грали у групі. Відзначимо, що кульки з командами витягував із кошиків колишній російський футболіст Андрій Аршавін.