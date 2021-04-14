Фол у хокейному стилі: вилучення футболістки України у матчі з Північною Ірландією – відео

Жіноча збірна України 13 квітня вдруге поспіль програла Північній Ірландії у плей-офф Євро-2022. Українська футболістка Натія Панцулая відзначилась дивним фолом, яке призвело до вилучення.

Грубий фол українки

Мало того, що українки самі собі "привезли" гол у ворота, а наприкінці зустрічі ще й заробили вилучення. Пряму червону картку перед собою побачила півзахисниця Натія Панцулая.

Більше про матч Україна програла Північній Ірландії та зупинилась за крок до фінальної стадії Євро-2022

На 88-й хвилині у поєдинку трапився дивний інцидент. Панцулая за рахунку 1:0 на користь суперниць у простій ситуації дивно зіграла проти гравчині Північної Ірландії.

Натія вирішила залишити м'яч для голкіперки Самсон, перекривши забігання суперниці. Українка врізалась у неї, брутально сфолила та побачила перед собою пряму червону картку. Таку боротьбу можна побачити зазвичай в американському футболі або хокеї.

Після цього епізоду команда Наталії Зінченко була змушена догравати матч у меншості. Господарки зустрічі дотиснули українок та подвоїли перевагу – 2:0.

Україна зупинилась за крок до фінальної стадії Євро-2022, який відбудеться в Англії. Північна Ірландія переписала історію та вперше вийшла у фінал чемпіонату Європи.

Відео фолу Панцулаї