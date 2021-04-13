Північна Ірландія – Україна 2:0

Гол: Каллаген, 55, Колдвелл, 90+6

Вилучення: Панцулая, 88 (Україна)

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Українським футболісткам потрібна була лише перемога. У першій зустрічі команда Наталії Зінченко зазнала поразки у Ковалівці з рахунком 1:2. Єдиний гол за нашу команду забила Дар'я Апанащенко.

Перший тайм видався скупим на голи, жодній зі збірних не вдалось втілити бодай один момент у результативний постріл.

Статистика першого тайм підтверджувала, що команди показували рівну гру на футбольному полі, обоє завдали по три удар, але лише по одному із них летіли у площину воріт. Більше м'ячем володіли українки, особливо, це було ближче до кінця першого тайму.

Апанащенко з меж штрафного завдала удару у сторону володінь суперниць, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Домінування, яке не принесло результат

Українки в атаках розпочали другу 45-хвилинку, але забили господарки поля. Каллаген на 55-й хвилині скористалась жахливою грою голкіперки на виході та вже у порожні ворота забила гол – 1:0.

Футболістки збірної України кинулись відігруватись, оголивши зони у захист, чим майже скористали гравчині з Північної Ірландії. Однак швидка контратака завершилась невдалим ударом.

Класна атака вдалась нашій збірній. Куніна прострілила у штрафний на Овдійчук, м'яч після удару Ольги у падінні пролетів поруч з володіннями господарок. Однак арбітриня зафіксувала офсайд.

Гості сильно притиснули суперниць у другій 45-хвилинці, але усі намагання українок ліквідовувала надійна оборона Північної Ірландії.

Філенко декілька разів подавала у штрафний суперниць, але на м'ячах першими завжди були господарки матчу. Овдійчук підхопила м'яч у штрафному та з розвороту завдала удару, який пролетів значно далі від воріт. Ольга зробила поспішний постріл, хоча мала можливість краще підготуватись до удару. У другому таймі команда Зінченко була куди кращою, ніж у першій частині гри. Українки домінували на полі.

Наприкінці зустрічі українки знову самі собі створили проблеми. Панцулая вирішила залишити м'яч для голкіперки Самсон, перекривши забігання суперниці. Українка врізалась у неї, сфолила та побачила перед собою пряму червону картку.

Навіть у меншості наші дівчата не зупинились, але бодай зрівняти рахунок їм не вдалось. Натомість господарки подвоїли перевагу у компенсований арбітром час. Шматко "привезла" гол у власні ворота. Колдвелл разом із напарницею відібрали м'яч в української захисниці та подвоїли перевагу – 2:0.