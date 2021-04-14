Грубый фол украинки

Мало того, что украинки сами себе "привезли" гол в ворота, так в конце встречи еще и заработали удаление. Прямую красную карточку перед собой увидела полузащитница Натия Панцулая.

Больше о матче Украина проиграла Северной Ирландии и остановилась в шаге от финальной стадии Евро-2022

На 88-й минуте в поединке случился странный инцидент. Панцулая при счете 1:0 в пользу соперниц в простой ситуации странно сыграла против игрока Северной Ирландии.

Натия решила оставить мяч для голкипера Самсон, перекрыв забегание соперницы. Украинка врезалась в нее, грубо сфолила и увидела перед собой прямую красную карточку. Такую борьбу можно увидеть обычно в американском футболе или хоккее.

После этого эпизода команда Натальи Зинченко была вынуждена доигрывать матч в меньшинстве. Хозяйки встречи дожали украинок и удвоили преимущество – 2:0.

Украина остановилась в шаге от финальной стадии Евро-2022, которая состоится в Англии. Северная Ирландия переписала историю и впервые вышла в финал Чемпионата Европы.

Видео фола Панцулаи