Розіграш Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів та Ліги конференцій набув нового формату розіграшу. Участь в основному раунді візьме 36 клубів, пише 24 Канал.
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У якому кошику Динамо
Жеребкування ЛЄ сформує єдину таблицю. Перед процедурою жеребу усі команди були поділені на 4 кошики по 9 клубів (залежно від клубного рейтингу). Київське Динамо потрапило у третій кошик до Карабаха, Галатасарая, Вікторії Пльзень, Буде-Глімта, Юніона Сен-Жилуаза, Лудогорця, Мідтьюлланда та Мальме.
Усі кошики під час жеребкування
- Кошик 1: Рома (Італія) Манчестер Юнайтед (Англія), Порту (Португалія), Аякс (Нідерланди), Рейнджерс (Шотландія), Айнтрахт (Німеччина), Лаціо (Італія), Тоттенхем (Англія) і Славія Прага (Чехія)
- Кошик 2: Реал Сосьєдад (Іспанія), АЗ Алкмаар (Нідерланди), Брага (Португалія), Олімпіакос (Греція), Ліон (Франція), ПАОК (Греція), Фенербахче (Туреччина), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) та Ференцварош (Угорщина).
- Кошик 3: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Туреччина), Вікторія Пльзень (Чехія), Буде-Глімт (Норвегія), Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія), Динамо Київ (Україна), Лудогорець (Болгарія), Мідтьюлланд (Данія) та Мальме (Швеція),
- Кошик 4: Атлетік Більбао (Іспанія), Хоффенхайм (Німеччина), Ніцца (Франція), Андерлехт (Бельгія), Твенте (Нідерланди), Бешикташ (Туреччина), ФКСБ Стяуа (Румунія), РФШ (Латвія) та Ельфсборг (Швеція)
Суперники Динамо Київ у Лізі Європи
- Рома (Італія)
- Лаціо (Італія)
- Ференцварош (Угорщина)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Вікторія Пльзень (Чехія)
- Хоффенхайм (Німеччина)
- РФШ (Латвія)
Усі результати жеребкування
Кожна команда проведе матчі проти двох інших клубів із кожного кошика. Одна гра буде домашньою, друга – виїзною. Загалом в основному раунді Ліги Європи буде зіграно 8 турів:
- 1-й тур: 25–26 вересня 2024
- 2-й тур: 3 жовтня 2024
- 3-й тур: 24 жовтня 2024
- 4-й тур: 7 листопада 2024
- 5-й тур: 28 листопада 2024
- 6-й тур: 12 грудня 2024
- 7-й тур: 23 січня 2025
- 8-й тур: 30 січня 2025
8 найкращих клубів проб'ються до 1/8 фіналу змагань. Команди, які займуть із 9-го по 24-те місця будуть боротись за путівку у наступний раунд через стикові поєдинки. Інші клуби напряму вилітають із єврокубків.