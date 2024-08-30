Розіграш Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів та Ліги конференцій набув нового формату розіграшу. Участь в основному раунді візьме 36 клубів, пише 24 Канал.

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У якому кошику Динамо

Жеребкування ЛЄ сформує єдину таблицю. Перед процедурою жеребу усі команди були поділені на 4 кошики по 9 клубів (залежно від клубного рейтингу). Київське Динамо потрапило у третій кошик до Карабаха, Галатасарая, Вікторії Пльзень, Буде-Глімта, Юніона Сен-Жилуаза, Лудогорця, Мідтьюлланда та Мальме.

Усі кошики під час жеребкування

Кошик 1: Рома (Італія) Манчестер Юнайтед (Англія), Порту (Португалія), Аякс (Нідерланди), Рейнджерс (Шотландія), Айнтрахт (Німеччина), Лаціо (Італія), Тоттенхем (Англія) і Славія Прага (Чехія)

Рома (Італія) Манчестер Юнайтед (Англія), Порту (Португалія), Аякс (Нідерланди), Рейнджерс (Шотландія), Айнтрахт (Німеччина), Лаціо (Італія), Тоттенхем (Англія) і Славія Прага (Чехія) Кошик 2: Реал Сосьєдад (Іспанія), АЗ Алкмаар (Нідерланди), Брага (Португалія), Олімпіакос (Греція), Ліон (Франція), ПАОК (Греція), Фенербахче (Туреччина), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) та Ференцварош (Угорщина).

Реал Сосьєдад (Іспанія), АЗ Алкмаар (Нідерланди), Брага (Португалія), Олімпіакос (Греція), Ліон (Франція), ПАОК (Греція), Фенербахче (Туреччина), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) та Ференцварош (Угорщина). Кошик 3: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Туреччина), Вікторія Пльзень (Чехія), Буде-Глімт (Норвегія), Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія), Динамо Київ (Україна), Лудогорець (Болгарія), Мідтьюлланд (Данія) та Мальме (Швеція),

Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Туреччина), Вікторія Пльзень (Чехія), Буде-Глімт (Норвегія), Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія), Лудогорець (Болгарія), Мідтьюлланд (Данія) та Мальме (Швеція), Кошик 4: Атлетік Більбао (Іспанія), Хоффенхайм (Німеччина), Ніцца (Франція), Андерлехт (Бельгія), Твенте (Нідерланди), Бешикташ (Туреччина), ФКСБ Стяуа (Румунія), РФШ (Латвія) та Ельфсборг (Швеція)

Суперники Динамо Київ у Лізі Європи

Рома (Італія)

Лаціо (Італія)

Ференцварош (Угорщина)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Вікторія Пльзень (Чехія)

Хоффенхайм (Німеччина)

РФШ (Латвія)

Усі результати жеребкування

Кожна команда проведе матчі проти двох інших клубів із кожного кошика. Одна гра буде домашньою, друга – виїзною. Загалом в основному раунді Ліги Європи буде зіграно 8 турів:

1-й тур: 25–26 вересня 2024

2-й тур: 3 жовтня 2024

3-й тур: 24 жовтня 2024

4-й тур: 7 листопада 2024

5-й тур: 28 листопада 2024

6-й тур: 12 грудня 2024

7-й тур: 23 січня 2025

8-й тур: 30 січня 2025

8 найкращих клубів проб'ються до 1/8 фіналу змагань. Команди, які займуть із 9-го по 24-те місця будуть боротись за путівку у наступний раунд через стикові поєдинки. Інші клуби напряму вилітають із єврокубків.