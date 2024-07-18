Віцепрезидент Аргентини Вікторія Вільярруель зробила заяву щодо гравців національної команди, які потрапили у расистський скандал. Вона публічно захистила спортсменів на яких накинулось футбольне суспільство.

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Заява Вікторії Вільярруель

Віцепрезидент заявила, що Аргентина з'явилась завдяки мужності та величі індіанців, європейців, креолів та чорношкірих. Серед них були такі великі постаті як Ремедіос дель Валле, сержант Кабрал, а також Бернардо де Монтеагудо.

Аргентина є суверенною та вільною країною. У нас ніколи не було колоній чи громадян другого сорту. Ми ніколи нікому не нав'язували свій спосіб життя. Але ми також не збираємося терпіти, щоб вони робили це з нами,

– заявила Вільярруель.

Вікторія сказала, що ні одна з країн-колонізаторів не має права засуджувати Аргентину за пісню. Вона вважає, що слова пісні це правда, яку ніхто не хоче визнавати. Також Вільярруель заявила, що не треба стимулювати обурення, лицемірство.

Мессі, дякую тобі за все! Аргентинці завжди з високо піднятою головою! Хай живе Аргентина!,

– сказала Вікторія.

Нагадаємо, що Енцо Фернандеса та гравців збірної Аргентини звинуватили в расизмі після відео на якому вони співають образливу пісню про французьких футболістів. Сам футболіст вже вибачився у соціальних мережах.

Після цього інциденту від півзахисника Челсі відписались всі французькі одноклубники гравця. Франція просить провести розслідування щодо інциденту.