Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль сделала заявление относительно игроков национальной команды, попавших в расистский скандал. Она публично защитила спортсменов на которых набросилось футбольное общество.

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Заявление Виктории Вильярруэль

Вице-президент заявила, что Аргентина появилась благодаря мужеству и величию индейцев, европейцев, креолов и чернокожих. Среди них были такие великие фигуры как Ремедиос дель Валле, сержант Кабрал, а также Бернардо де Монтеагудо.

Аргентина является суверенной и свободной страной. У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. Но мы также не собираемся терпеть, чтобы они делали это с нами,

– заявила Вильярруэль.

Виктория сказала, что ни одна из стран-колонизаторов не имеет права осуждать Аргентину за песню. Она считает, что слова песни это правда, которую никто не хочет признавать. Также Вильярруэль заявила, что не надо стимулировать возмущение, лицемерие.

Месси, спасибо тебе за все! Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!,

– сказала Виктория.

Напомним, что Энцо Фернандеса и игроков сборной Аргентины обвинили в расизме после видео на котором они поют оскорбительную песню о французских футболистах. Сам футболист уже извинился в социальных сетях.

После этого инцидента от полузащитника Челси отписались все французские одноклубники игрока. Франция просит провести расследование относительно инцидента.