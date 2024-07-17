Нападник збірної Кот-д'Івуару та Челсі Давід Фофана прокоментував вчинок свого одноклубника Енцо Фернандеса. Футболіст негативно поставився до цього.

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Футбол засуджує расизм

Давід Фофана сказав, що в футбол це гра для всіх, незалежно від нації, культури або віри. Дискримінація неприпустима і з цим повинні боротись усі хто причетний до цього виду спорту.

На прямій трансляції в Інстаграм гравці "біло-блакитних" заспівали пісню в якій ображають гравців збірної Франції.

Вони грають за Францію, але вони всі родом з Анголи! Вони трахаються з трансами, як гей Мбаппе. Їхня мама з Нігерії, а тато з Камеруну. Але в паспорті написано – французи,

– зі слов в пісні аргентинців.

Енцо Фернандес вже вибачився, виклавши сторіс у Інстаграм. В Челсі заявили, що цінують публічні вибачення свого гравця, а також провели внутрішнє дисциплінарне розслідування.