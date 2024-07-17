Енцо Фернандес зі своїми партнерами по збірній Аргентини виконав пісню про гравців збірної Франції. В 2022 році аргентинці в фіналі Чемпіонату світу-2022 обіграли французів.

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Наслідки для Енцо Фернандеса

В інтернеті одразу з'явилось відео зі святкування в автобусі "біло-блакитних". На записі чітко чути текст пісні, яку заспівали аргентинці.

Вони грають за Францію, але приїхали з Анголи. Їм подобається тра**тися з трансами. Їхня мати нігерійка, а батько камерунець, але за паспортом вони французи,

– співають гравці.

Одразу після цього відео одноклубники Енцо Фернандеса відписались від футболіста в Інстаграмі. Це французькі легіонери Челсі – Крістофер Нкунку, Веслі Фофана, Маланг Сарр, Аксель Дісасі, Бенуа Бадьяшиль, Леслі Угочукву.

До слова. Федерація футболу Франції засудила поведінку аргентинців та попросила ФІФА та Асосціацію футболу Аргентини провести розслідування щодо цього випадку.

У Челсі також засудили поведінку Енцо і його партнерів. В Челсі вважають всі форми дискримінації неприпустимі, а також пишаються тим, що всі люди незалежно від культури чи нації є бажанами гостями у клубі. Також в команді для гравця провели внутрішню дисциплінару процедуру.

Енцо вибачився в соцмережах

Гравець збірної Аргентини та Челсі в своєму інстаграмі виклав історію, де вибачається за свою поведінку під час святкування перемоги на Копа Америка-2024. Енцо сказав, що це все ейфорія і слова на відео не відображають його переконань і характеру.

Хочу щиро вибачитися за відео, опубліковане у моєму інстаграмі під час святкувань збірної. Пісня містить дуже образливу лексику, і цим словам абсолютно немає виправдань,

– заявив Фернандес.

В Челсі заявили, що цінують публічні вибачення свого гравця і сподіваються, що цього більше не повториться.