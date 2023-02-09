Бар'єри зачекають: Ткачук принесла Україні "бронзу" на незвичній для себе дистанції у Польщі
Українські легкоатлетки продовжують приємно дивувати на старті сезону у приміщенні. Вікторія Ткачук у незвичній для неї дисципліні принесла Україні "бронзу".
У польському Торуні відбувся етап Світового туру Gold ORLEN Copernicus Cup. Вікторія Ткачук представляла Україну у бігу на 400 метрів, а не традиційному для неї бігу на 400 метрів із бар'єрами, пише 24 канал.
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Ще одна нагорода для України
Українка показала на цій дистанції третій час – 52,52 секунди. Трумфаторкою на 400 метрів стала нідерландка Ліка Клавер, яка випередила нашу легкоатлетку трохи більше, як одну секунду.
І знову Ткачук бореться проти потужних суперниць із Нідерландів, як це було у бігу на 400 метрів із бар'єрами, де рівних немає Фемке Бол.
Другою стала чешка Лада Вондрова.
Трійка призером з бігу на 400 метрів серед жінок (у секундах)
1. Ліка Клавер (Нідерланди) – 51,14
2. Лада Вондрова (Чехія) – 51,91
3. Вікторія Ткачук (Україна) – 52,52
Нагадаємо, що Ткачук пробігла дистанцію 400 метрів на змаганнях у чеській Остраві теж з третім результатом. Цікаво, що на цих змаганнях українка теж поступилась Клавер та Вондровій.
Чудовий старт сезону у приміщенні від Ткачук, яка розпочала співпрацю з особистим тренером Фемке Бол.
Також на днях потішили нас стрибунки у висоту. Юлія Левченко перемогла на турніру у Франції, а Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко стали першою та другою відповідно на змаганнях у Чехії. Інша українська стрибунка у висоту Катерина Табашник зупинилась у кроці від "бронзи" – 4-те місце.