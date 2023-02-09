В польском Торуне прошел этап Всемирного тура Gold ORLEN Copernicus Cup. Виктория Ткачук представляла Украину в беге на 400 метров, а не традиционном для нее беге на 400 метров с барьерами. 24 канал.

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Еще одна награда для Украины

Украинка показала на этой дистанции третье время – 52,52 секунды. Трумфатором на 400 метров стала нидерландка Лика Клавер, опередившая нашу легкоатлетку чуть больше одной секунды.

И снова Ткачук борется против мощных соперниц из Нидерландов, как это было в беге на 400 метров с барьерами, где равных нет Фемке Болл.

Второй стала чешка Лада Вондрова.

Тройка призером в беге на 400 метров среди женщин (в секундах)

1. Лика Клавер (Нидерланды) – 51,14

2. Лада Вондрова (Чехия) – 51,91

3. Виктория Ткачук (Украина) – 52,52

Напомним, что Ткачук пробежала дистанцию 400 метров на соревнованиях в чешской Остраве тоже с третьим результатом. Интересно, что на этих соревнованиях украинка тоже уступила Клаверу и Вондровой.

Прекрасный старт сезона в помещении от Ткачук, которая начала сотрудничество с личным тренером Фемке Болл.

Также на днях порадовали нас прыжки в высоту. Юлия Левченко победила на турнире во Франции, а Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко стали первой и второй соответственно, на соревнованиях в Чехии. Другая украинская прыгунка в высоту Екатерина Табашник остановилась в шаге от "бронзы" - 4-е место.