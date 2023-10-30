Вікторія – Шахтар 0:3

Голи: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракіцький, 90+1

Матч у Києві на стадіоні "Лівий берег" відкрив програму чвертьфіналів Кубка України. Один з фаворитів турніру Шахтар грав проти представника Першої ліги Вікторії, пише 24 Канал.

До теми Без Динамо, але з клубом Першої ліги: хто пробився в 1/4 фіналу Кубка України

Тренування з підвищеною відповідальністю

Новий головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вирішив не ризикувати і виставив практично основний склад. З перших хвилин вийшов на поле юний бразилець Евертон, для якого це була лише друга гра в старті "гірників".

Чемпіон України з перших хвилин захопив ініціативу. На 17-й хвилині поєдинку Назарина гарматним пострілом змусив Шеліхова діставати м'яч із сітки воріт.

Через три хвилини "гірники" подвоїли свою перевагу. Зубков отримав пас від Ракіцького та дальнім ударом пробив ексголкіпера Дніпра.

Після цього гра заспокоїлася. Очевидно, що "гірники" тримали в голові два наступні поєдинки: проти Динамо та Барселони. А тому гра більше нагадувала тренування з підвищеною відповідальність.

В останні 15 хвилин футболісти Вікторії були активнішими та навіть створили кілька напівмоментів. Проте засмутити Різника їм не вдалося. А переможну крапку поставив ветеран "гірників" Ярослав Ракіцький.

У підсумку матч завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:0. Підопічні Пушича стали першими півфіналістами Кубка України.

Відеоогляд матчу Вікторія – Шахтар