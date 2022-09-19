З початку широкомасштабної війни росії проти України відомі спортсмени намагаються всіляко допомагати нашій країни у боротьбі з окупантом. А от серед росіян та білорусів таких одиниці.

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Одною з таких стала представниця рб Вікторія Азаренко. Про допомогу тенісистки українським жертвам війни розповів відомий український тенісист Сергій Стаховський.

З Вікторією Азаренко ми зустрілися на Ролан Гаррос. Чесно кажучи, вона була єдиною людиною, яка до мене підійшла, почала спілкуватися і співчувати. Вона практично почала там плакати через те, що це все відбувається.

Вона не знає, що їй робити і як їй реагувати. Вона запитала, що вона може зробити, і я їй відповів, що може донатити гроші, передавати речі та все, що можеш робити, те й роби.

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Вона мені передала сумку речей Nike, безпосередньо її речей. Тривалий час я не міг їх застосувати, бо не було якихось майстер-класів і не хотілося їх роздати просто так.

Нарешті вони доїхали до Дніпра і Запоріжжя і я їх роздав. Головне, що дітям це великий кайф, тому що це речі безпосередньо її. Вони несуть велику тенісну цінність для дітей. Тому я впевнений, що це підніме їм настрій,

– розповів Стаховський.

Нагадаємо, що у серпні Вікторія Азаренко хотіла взяти участь у благодійному івенті задля збору коштів постраждалим від війни людям. Втім, білоруску так і не допустили до нього, оскільки українські тенісистки відмовились з нею грати.