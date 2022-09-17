Український тенісист Сергій Стаховський був одним із перших спортсменів, які пішли до ЗСУ після повномасштабного вторгнення росії. Також він допомагає Україні і в гуманітарному плані.

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Вже вісім років Стаховський живе в Будапешті разом з сім'єю. Не змінила їх сприйняття Угорщини і війна, попри те, що ця країна є головним лобістом росії в Євросоюзі.

Сергій розповів про ставлення угорців до України. Тенісист не боїться критикувати прем'єр-міністра Віктора Орбана за проросійську позицію.

"Я тут живу, тут дружина і діти. Насправді, Угорщину треба ділити на людей та владу. Звісно, влада робить тут міні-росію в Угорщині. Вони сильно маніпулюють та контролюють медіа. Але 24 лютого я відчув неймовірну підтримку народу. Всі мої знайомі в Угорщині написали, надавали квартири та гроші. Вони як народ не такі антиукраїнські, але безпосередньо їх влада – це вже інша тема. Не всі, але велика кількість угорців переживає за Україну через те, що у нас йде війна".

Тут влада проросійська, вони є сателітом росії у Шенгенській зоні. Не треба казати, що Угорщина – проукраїнська держава. Не можу зрозуміти, адже Орбан прийшов до влади на антикомуністичних та антирадянських епітетах, які він пропагував. А зараз він просто скотився назад і копіює стиль путіна,

– заявив Стаховський.

За свою кар'єру Сергій виграв чотири трофеї та заробив понад 5,5 мільйона доларів призових. Нещодавно Стаховський долучився до програми допомоги українським дітям, які втратили батьків через війну.