У четвер, 15 вересня, титулований тенісист Роджер Федерер оголосив про завершення кар'єри. Швейцарець повісив ракетку на цвях у віці 41 року.

До теми Легенда тенісу Роджер Федерер завершив кар'єру: він виграв більше сотні трофеїв

Останнім турніром Федерера буде Кубок Лейвера, який пройде наприкінці вересня. Втім, швейцарець не виключив можливість своєї участі у тенісних матчах поза туром АТР.

Так, зовсім скоро Роджер може провести товариський виставковий поєдинок против Рафаеля Надаля. З такою ініціативою виступив мадридський футбольний клуб Реал. Гру має прийняти стадіон "Сантьяго Бернабеу" із місткістю 80 тисяч глядачів.

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Нагадаємо, що Федерер виграв з свою кар'єру 103 турніри АТР, серед яких 20 – івенти Grand Slam. По цьому показнику він трохи поступається Надалю, який є рекорсменом (22).

Цікавий факт. Федерер та Надаль провели один з один 40 поєдинків. Перевага на боці іспанського тенісиста – 24 проти 16 у швейцарця.