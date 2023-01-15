Фейл іспанського видання: Циганкова назвали ізраїльським нападником

Іспанські ЗМІ розповсюдили інформацію про підписання Жіроною попереднього контракту із вінгером Динамо Віктором Циганковим. Проте місцеві журналісти помилилися із громадянством українця.

Гравець київського Динамо Віктор Циганков влітку стане гравцем іспанської Жирони. За повідомленням ЗМІ, вінгер "біло-синіх" підписав попередній контракт і пройшов медогляд.

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Іспанці назвали Циганкова ізраїльським нападником

Іспанське видання L’Esportiu De Catalunya опублікувало новину про перехід Циганкова у Жирону. Місцевий журналіст чомусь вирішив, що Віктор – ізраїльський футболіст.

Справа в тому, що Циганков народився в Ізраїлі в 1997 році. В цей час його батько, відомий воротар Віталій Циганков грав за місцеві клуби. Тож іспанські журналісти вирішили, що Віктор представляє Ізраїль.

Іспанці помилково назвали Циганкова ізраїльтянином / скріншот L’Esportiu De Catalunya

Епопея з переходом Циганкова в закордонний клуб

Нагадаємо, що 30 червня 2023 року у Віктора Циганкова закінчується контракт із київським Динамо.

Керівництво "біло-синіх" було впевнене, що лідер киян підпише новий контракт з рідним клубом.

Проте Віктор мріяв грати у європейських чемпіонатах, тож підписав попередню угоду з Жироною.

Гравець перейде до нового клубу на правах вільного агента, а Динамо не отримає компенсацію за свого вихованця.

У нинішньому сезоні Циганков забив 9 голів та віддав 6 асистів у 23 матчах.

Варто відзначити, що Циганков з 2016 року виступає за збірну України. За цей час він зіграв за "синьо-жовтих" 43 матчі, в тому числі два проти збірної Іспанії в розіграші Ліги націй.