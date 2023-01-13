Лідер першого кола УПЛ встановив ціну на Артема Довбика у розмірі 10 мільйонів євро. Менші пропозиції за цю суму Дніпро-1 навіть не буде розглядати.
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Потенційні покупці не готові до такої суми
Однак Довбик готовий дограти сезон-2022/2023 до кінця у футболці клубу з Дніпра. Артем не проти покинути УПЛ вже влітку 2023 року. Але продовжувати контракт із Дніпром-1 футболіст не планує.
У ЗМІ фігурує різна інформація про інтерес до Довбика. Найкращим бомбардиром групового раунду Ліги конференцій зацікавились бельгійські Андерлехт та Брюгге, а також представники Туреччини Галатасарай та Трабзонспор.
Відзначимо, що Галатасарай готовий віддати за Довбика лише 3 – 4 мільйони. Відтак, Брюгге може заплатити Дніпру-1 близько 6,5 мільйонів євро.
Виступ Довбика у першій частині сезону-2022/2023
- Перше коло сезону Довбик може занести собі в актив. Футболіст став найкращим бомбардиром групового раунду Ліги конференцій, забивши 6 голів.
- Також він посів перше місце у перегонах бомбардирів УПЛ – 11 голів (3 – з пенальті) у 15 зіграних поєдинках.
- Загалом провів на футбольному полі в УПЛ 1311 хвилин.
- У сезоні-2022/2023 Артем відіграв 28 поєдинків (за клуб та збірну), у яких забив 19 голів та віддав 5 асистів.
- У складі Дніпра-1 став найкращим гравцем за системою "гол плюс пас" – 16 м'ячів та 3 результативні передачі.