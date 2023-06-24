Повернення на ринг після прикрої поразки: Вихрист поб'ється в андеркарді крутого мегафайту
Джерело:ВoxingScene
Український боксер Віктор Вихрист дізнався ім'я свого наступного суперника. Поєдинок відбудеться наприкінці липня 2023 року.
На початку лютого 2023 року Віктор Вихрист зазнав першої поразки у професійній кар'єрі. Український суперважковаговик через отриману травму несподівано поступився кубинцю Леньє Перо. Проте цей програш не поставив хрест на його кар'єрі.
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Новий суперник Вихриста
Повернення "Фауста" на ринг відбудеться 29 липня в Лас-Вегасі. Українець виступить в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане бій за абсолют між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у напівсередній ваговій категорії Ерролом Спенсом і володарем титулу WBO Теренсом Кроуфордом.
Бій Вихриста проти 25-річного вірменського боксера Гургена Оганесяна відкриватиме шоу, яке включатиме 4 поєдинки. Незабаром відбудеться офіційне оголошення поєдинку.
У 2023 році Оганесян планував зустрітися з ексчемпіоном світу Чарльзом Мартіном 22 квітня під час шоу Джервонта Девіс – Раян Гарсія. Проте травма завадила 25-річному боксеру вийти на ринг.
Що відомо про суперника Вихриста
- Вірменський проспект має потужні фізичні дані. Його зріст – 201 см, а розмах рук становить 206. Вихрист дещо поступається зростом супернику (196 см).
- На професійному рівні дебютував 18 вересня 2021 року. З того часу провів 4 поєдинки, у яких здобув 4 перемоги (всі нокаутом). У Віктора – 11 перемог (7 нокаутом) і 1 поразка.
- Свій останній поєдинок вірменин провів 15 жовтня 2022 року в Нью-Йорку. Він достроково переміг дуже досвідченого американського нокаутера Майкла Полайта Коффі через відмову від продовження бою після 6-го раунду.
- В рейтингу BoxRec Оганесян займає 59 місце, а у Вихриста – 61-е.