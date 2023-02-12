У ніч з 11 на 12 лютого у Сан-Антоніо відбувся бій між українським суперважковаговиком Віктором Вихристом та кубинцем Леньє Перо. Поєдинок завершився технічним нокаутом українця у 8-му раунді, пише 24 канал.

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Несподівана поразка "Фауста"

Згідно регламенту бій мав бути 10 раундовим. На кону стояв другорядний пояс WBA Fedelatin Heavy. З перших хвилин поєдинку Вихрист захопив ініціативу, починаючи атаки з джеба. У свою чергу кубинець взяв тактику другого номера, турбуючи українця ударами по корпусу.

У другому раунді "Фауст" пропустив неприємний удар від настирливого Перо. Втім, Віктор реабілітувався у третій трихвилинці, коли ледь не відправив у нокдаун Леньє. Український боксер струсонув кубинця за секунду до гонгу лівим чек-хуком.

Відео удару Вихриста в третьому раунді

У наступних раунда Вихрист повністю заволодів ініціативою, тоді як Перо діяв виключно на контратаках. У шостому раунді кубинець наніс неприємного удару нижче пояса. Тим не менше бій йшов до перемоги українського боксера.

Розв'язка наступила у 8-й трихвилинці. Перо несподівано вибухнув серією ударів по корпусу і голові, після яких Вихрист розгубився і зупинився. Замість того, щоб стати на коліно Віктор просто відвернувся від суперника. Рефері негайно зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Відео 8-го раунду

Таким чином, Віктор Вихрист зазнав першої поразки на профі-рингу. Пояс WBA Fedelatin Heavy отримав кубинець Леньє Перо.