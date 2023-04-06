Жирона показала, як Циганков завойовує любов іспанських фанатів: безцінне відео

Футболісти іспанської Жирони є дуже близькими до своїх уболівальників. Для них організовують зустрічі, роблять відкриті тренування, тому такі події неабияк зближують стосунки команди із фанатами.

Тепер у когорті улюбленців уболівальників з'явився ще один футболіст, на ім'я Віктор Циганков. Українець вже з перших матчів закохав у свою гру іспанських уболівальників, які звикли до красивого футболу.

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Правий вінгер лише 17 січня 2023 року перебрався у Жирону, а вже завоював любов місцевих фанатів. Потихенько Циганков перетворюється із новачка команди у справжнього лідера.

У футбольному колі навіть кепкують із Динамо. що ті дуже дешево відпустили Віктора. Нагадаємо, що за інформацією різних ЗМІ, київський клуб заробив на трансфер свого лідера у Жирону 5 мільйонів євро плюс 50% від наступного продажу Віктора.

Український футболіст теж зачарував емоційних іспанців своєю гостинністю та людяністю. Циганков спокійно роздає автографи, робить спільні фото з уболівальниками Жирони, не вдаючи із себе якоїсь футбольної зірки.

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Нагадаємо, що Циганков підписав контракт із іспанським клубом до кінця червня 2027 року. За нову команду Віктор вже провів 8 матчів, у яких відзначився 3 голами та стількома ж асистами.

У поєдинку проти Райо Вальєкано українець оформив дубль. Циганков став першим українським футболістом, який забив два голи в одному матчі в Ла Лізі. Саме цій результативності пресслужба іспанської першості виділила окрему публікацію у соцмережах, назвавши Віктора "ураганом".

Нещодавно Віктор вперше став батьком. У футболіста народився син Леон. Тепер у Циганкова буде ще більше мотивації грати та забивати у Ла Лізі.

До слова. Наступний матч Жирона проведе 10 квітня на "Камп Ноу" проти Барселони.