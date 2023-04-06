Нападник Колоса U-19 близько до підписання контракту з англійським Сандерлендом. Тимуру Тутєрову лише 17 років, а він вже може опинитись в одній із топових країн світу у плані футболу.

Варте уваги Мені ніхто не запропонує, – Маркевич розповів, чому дорога у збірну для нього закрита

На одного українця в Англії може стати більше

Щоправда, потенційно новий клуб українця йде далеко не на лідерських позиціях у Чемпіоншипі. Сандерленд після 39 турів посідає лише 12-те місце серед 24 клубів другої за силою ліги Англії.

Тутєров, який є вихованцем ковалівського клубу, грав переважно за юнацьку команду Колоса віком до 19 років. Потрапляв у заявку головної команди ковалівців на матч проти київського Динамо. Але на футбольному полі так і не з'явився.

За даними Transfermarkt, Тутєров взагалі вже не є футболістом клубу УПЛ. Начебто 31 січня 2023 року нападник покинув Колос та є вільним агентом.

На офіційному сайті Колоса Тутєрова теж немає ні в заявці головної команди, ні в заявці U-19.

Цікаво, що у Тимура є два громадянства – українське та російське.