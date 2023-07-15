Минулий сезон вийшов дуже успішним для Артема Довбика. Нападник Дніпра-1 із 24-ма голами став найкращим бомбардиром УПЛ. а його команда посіла друге місце.

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Недивно, що цього літа Артем викликав інтерес у команд з Європи. Іспанський журналіст Ніл Сола запевняє, що місцева Жирона всерйоз зацікавлена у переході Довбика.

Підсиоення під Циганкова

Взимку каталонці вже придбали одног українця Віктора Циганкова, який яскраво вписався в основу. На рахунку ексфутболіста Динамо три голи та шість асистів у 19-ти матчах.

Цього літа Жирона майже домовилась про продаж у Лаціо головного бомбардира команди Таті Кастельяноса. Саме йому на заміну. а також в пару до Циганкова, клуб хоче придбати Довбика.

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Втім проблемою для каталонців може стати ціна, яку Дніпро-1 хоче отримати за свого лідера. У ЗМІ називали суму у 20 мільйонів євро. При цьому дніпряни ще і не всю суму мають отримати.

Важка схема через команду з Данії

При переході з Мідтьюлланда у 2020-му данський клуб прописав у контракті зобов'язання виплатити йому 50% від наступного продажу Довбика. Таким чином, в разі узгодження вище зазначеної суми із Жироною Дніпро-1 отримає за Артем 10 мільйонів.

Тим не менше, Жирона всерйоз налаштована на підписання 26-річного гравця. Іспанський журналіст стверджує, що клуб звернувся до City Football Group за фінансовою допомогою заради оформлення трансферу.

До цієї групи входить не тільки Жирона, але і більше десятка клубів, серед яких Манчестер Сіті. Нагадаємо, що цього літа Довбик продовжив контракт із Дніпром-1, який тепер діятиме до літа 2025 року.

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За три сезони у дніпровській команді Довбик забив 50 голів у 79-ти іграх. Також у 2021-му Артем дебютував за збірну України і вєе встиг відзначитись шість разів у 14-ти зустрічах.