Циганков зіграє проти Барселони: зірковий українець потрапив до основи Жирони

10 квітня 2023, 21:32
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Джерело:

твіттер Жирони

У понеділок, 10 квітня, у іспанській Ла Лізі відбудеться матч 28-го туру, в якому Жирона на виїзді зіграє проти Барселони. Український вінгер "жирондинців" вийде на поле з перших хвилин.

Головний тренер Жирони Мічел включив Віктора Циганкова до стартової одинадцятки на матч проти Барселони. Гра відбудеться на знаменитому стадіоні "Капм Ноу".

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Стартові склади команд

  • Барселона: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Ерік Гарсія, Кунде, Серхі Роберто, Бускетс, Гаві, Рафінья, Фаті, Левандовськи
  • Жирона: Гассаніга, Арнау, Давід Лопес, Буено, Хаві Ернандес, Оріоль, Іван Мартін, Борха Гарсія, Циганков, Кастельянос, Тоні Вілья

Віктор Циганков в старті / twitter.com/GironaFC

Нагадаємо, що Віктор Циганков зіграв за Жирону 8 матчів. Ексдинамівець встиг відзначитися 3 голами та 3 аситами.

Автор: Сергій Шаховець