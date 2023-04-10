Циганков зіграє проти Барселони: зірковий українець потрапив до основи Жирони
10 квітня 2023, 21:32Читать новость на русском
Джерело:твіттер Жирони
У понеділок, 10 квітня, у іспанській Ла Лізі відбудеться матч 28-го туру, в якому Жирона на виїзді зіграє проти Барселони. Український вінгер "жирондинців" вийде на поле з перших хвилин.
Головний тренер Жирони Мічел включив Віктора Циганкова до стартової одинадцятки на матч проти Барселони. Гра відбудеться на знаменитому стадіоні "Капм Ноу".
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Стартові склади команд
- Барселона: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Ерік Гарсія, Кунде, Серхі Роберто, Бускетс, Гаві, Рафінья, Фаті, Левандовськи
- Жирона: Гассаніга, Арнау, Давід Лопес, Буено, Хаві Ернандес, Оріоль, Іван Мартін, Борха Гарсія, Циганков, Кастельянос, Тоні Вілья
Віктор Циганков в старті / twitter.com/GironaFC
Нагадаємо, що Віктор Циганков зіграв за Жирону 8 матчів. Ексдинамівець встиг відзначитися 3 голами та 3 аситами.