Главный тренер Жироны Мичел включил Виктора Цыганкова в стартовую одиннадцатку на матч против Барселоны. Игра состоится на знаменитом стадионе "Капм Ноу".

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Стартовые составы команд

Барселона: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Эрик Гарсия, Кунде, Серхи Роберто, Бускетс, Гави, Рафинья, Фати, Левандовски

Тер Штеген, Бальде, Араухо, Эрик Гарсия, Кунде, Серхи Роберто, Бускетс, Гави, Рафинья, Фати, Левандовски Жирона: Гассанига, Арнау, Давид Лопес, Буэно, Хави Эрнандес, Ориоль, Иван Мартин, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос, Тони Вилья

Виктор Цыганков в старте / twitter.com/GironaFC

Напомним, что Виктор Цыганков сыграл за Жирону 8 матчей. Экс-динамовец успел отличиться 3 голами и 3 асситами.

Важно! Матч 28-го тура Ла Лиги Барселона – Жирона начнется в 22:00 по киевскому времени.