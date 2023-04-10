Головний тренер Жирони Мічел включив Віктора Циганкова до стартової одинадцятки на матч проти Барселони. Гра відбудеться на знаменитому стадіоні "Капм Ноу".

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Стартові склади команд

Барселона: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Ерік Гарсія, Кунде, Серхі Роберто, Бускетс, Гаві, Рафінья, Фаті, Левандовськи

Тер Штеген, Бальде, Араухо, Ерік Гарсія, Кунде, Серхі Роберто, Бускетс, Гаві, Рафінья, Фаті, Левандовськи Жирона: Гассаніга, Арнау, Давід Лопес, Буено, Хаві Ернандес, Оріоль, Іван Мартін, Борха Гарсія, Циганков, Кастельянос, Тоні Вілья

Віктор Циганков в старті / twitter.com/GironaFC

Нагадаємо, що Віктор Циганков зіграв за Жирону 8 матчів. Ексдинамівець встиг відзначитися 3 голами та 3 аситами.

Важливо! Матч 28-го туру Ла Ліги Барселона – Жирона розпочнеться о 22:00 за київський часом.