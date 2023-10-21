Віктор Циганков не зіграє у найближчому матчі Жирони. На каталонців чекає важливий матч із аутсайдером.

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Не ризикують

Лідер "червоно-білих" ще не готовий допомагати своїй команді на футбольному полі. Головний тренер Жирони Мігель Анхель Санчес оцінив шанси Циганкова зіграти у найближчому матчі каталонців. Зокрема, на "червоно-білих" чекає поєдинок проти Альмерії, котра посідає останню сходинку в Ла Лізі. Та от випадкова невдача з аутсайдером може дозволити Реалу відірватись від Жирони, а також допомогти Барселоні обігнати "червоно-білих".

Циганков тренувався більш-менш нормально, але до завтрашнього дня він не буде готовий. Ми вважаємо за краще трохи почекати, поки він відновиться. Це важлива втрата, як і інші. Але в нас чудовий склад, і ми можемо багато чого зробити. Подивимося завтра, що буде краще для команди,

– сказав Мічел.

Нагадаємо, що Циганков через травму стегна був замінений у матчі з Реалом (0:3), а також пропустив обидва жовтневі складні матчі збірної України проти Північної Македонії (2:0) та Мальти (1:3). Варто відзначити, що у нинішньому сезоні український вінгер провів 8 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу (на Артема Довбика). Раніше каталонський клуб заявляв, що на відновлення Віктора піде місяць.

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