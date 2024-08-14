Циганков поза заявкою Жирони на перший матч Ла Ліги: у чому причина

Незабаром у Іспанії розпочнеться новий сезон внутрішнього чемпіонату країни. Гравець збірної України та Жирони Віктор Циганков пропустить перший матч Ла Ліги сезону-2024/2025.

У першій грі нового сезону чемпіонату Іспанії каталонський клуб поїде у Севілью, де зіграє проти місцевої команди – Реал Бетіс. Дата та місце проведення матчу – 15 серпня, о 22:30 за київським часом, на стадіоні "Естадіо Беніто Вільямарин".

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Що сталось з Циганковим

Жирона опублікувала заявку на стартовий поєдинок Ла Ліги проти Бетіса. Український вінгер "червоно-білих" не потрапив до неї.

Нещодавно Циганков пропустив товариську гру з Ньюкаслом. Повідомляють, що українець досі бореться з вірусом. До цього в гравця були проблеми з ногою на тренуванні. Через це футболіст не допоможе Жироні у першому матчі нового сезону.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Циганков зіграв за каталонців у 30 матчах. Українських вінгер забив 8 голів та віддав 7 гольових передач. Українець допоміг Жироні вперше вийти у Лігу чемпіонів.

Після гостьового матчу з Бетісом "червоно-білі" у другому турі поїдуть у столицю Іспанії – Мадрид. У неділю, 25 серпня, Жирона зіграє проти Атлетіко, початок матчу о 22:30 за київським часом.