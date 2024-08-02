Віктор Циганков отримав травму на Євро-2024 під час гри за збірну України. Гравець продовжує відновлюватися після отриманого ушкодження.
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Чому Циганков пропустить перший матч
Український футболіст ще не розпочав командні тренування після отриманої травми на чемпіонаті Європи. Очікується, що Циганков почне працювати за індивідуальною програмою наступного тижня.
Відзначимо, що Жирона розпочне сезон-2024/2025 у Ла Лізі в матчі проти Бетіса. Поєдинок відбудеться 15 серпня.