Після історичного сезону-2023/2024 у Ла Лізі каталонську команду почали покидати гравці та переходити у більш імениті клуби. Така доля спіткала і Артема Довбика, який перейшов у Рому.

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Новий форвард Жирони

Каталонський клуб на зміну Артему Довбику підпише македонського нападника Бояна Міовскі, який грає за Абердін з Шотландії. Повідомляють, що "жирондинці" заплатять за 25-річного форварда – 8 мільйонів євро.

Ціль македонця у команді закрити позицію українського нападника, який перейшов у Рому. Це другий найдорожчий трансфер у історії Жирони. До цього каталонці заплатили 9 мільйонів євро за форварда Браги – Абеля Руїса.

Також "червоно-білі" заплатили 8 мільйонів євро за захисника Ладіслава Крейчі, який грав за Спарту з Праги, Чехія. Нагадаємо, що Жирону, окрім Довбика, покинули Ерік Гарсія (повернувся у Барселону), Савіо (Манчестер Сіті) та Алеш Гарсія (Баєр Леверкузен).

У минулому сезоні Боян Міовскі зіграв 53 матчі у всіх турнірах за шотландський Абердін. Нападник забив 26 голів і відзначився 4 результативними передачами.