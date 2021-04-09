Зіграє проти Шахтаря: лідер Динамо повернувся після травми

9 квітня 2021 , 09:42

Джерело:

ютуб-канал Динамо

Київське Динамо продовжує підготовку до вирішальної стадії сезону. У матчі 21-го туру УПЛ команда Мірчі Луческу зустрінеться з Дніпром-1.

У четвер, 8 квітня, команда провела вечірнє тренування. На ній були присутні два раніше травмованих футболіста.

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Вінгер Віктор Циганков та півзахисник Міккель Дуелунд займалися разом з усіма в загальній групі.

У п'ятницю, 9 квітня, київська команда відправиться в Дніпро. Матч Динамо – Дніпро-1 відбудеться 10 квітня і розпочнеться о 17:00.

У поточному сезоні УПЛ команда Луческу займає перше місце в турнірній таблиці, набравши 49 очок.

Статистика Циганкова та Дуелунда

  • У нинішньому сезоні Циганков зіграв у 28 матчах Динамо, забив 12 голів і віддав вісім результативних передач. Через травму Віктор не грав з середини березня.
  • Датчанин Дуелунд зіграв тільки в трьох матчах за киян і не відзначався результативними діями. Двічі за сезон хавбек хворів коронавірусом.