В четверг, 8 апреля, команда провела вечернюю тренировку. На ней присутствовали два ранее травмированных футболиста.
Смотрите также Лига Европы: результаты матчей и видео голов 8 апреля
Вингер Виктор Цыганков и полузащитник Миккель Дуэлунд занимались вместе со всеми в общей группе.
В текущем сезоне УПЛ команда Луческу занимает первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.
Статистика Цыганкова и Дуэлунда
- В нынешнем сезоне Цыганков сыграл в 28 матчах Динамо, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Из-за травмы Виктор не играл с середины марта.
- Датчанин Дуэлунд сыграл только в трех матчах за киевлян и не отличался результативными действиями. Дважды за сезон хавбек болел коронавирусом.