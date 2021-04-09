У четвер, 8 квітня, команда провела вечірнє тренування. На ній були присутні два раніше травмованих футболіста.
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Вінгер Віктор Циганков та півзахисник Міккель Дуелунд займалися разом з усіма в загальній групі.
У поточному сезоні УПЛ команда Луческу займає перше місце в турнірній таблиці, набравши 49 очок.
Статистика Циганкова та Дуелунда
- У нинішньому сезоні Циганков зіграв у 28 матчах Динамо, забив 12 голів і віддав вісім результативних передач. Через травму Віктор не грав з середини березня.
- Датчанин Дуелунд зіграв тільки в трьох матчах за киян і не відзначався результативними діями. Двічі за сезон хавбек хворів коронавірусом.