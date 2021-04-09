У четвер, 8 квітня, команда провела вечірнє тренування. На ній були присутні два раніше травмованих футболіста.

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Вінгер Віктор Циганков та півзахисник Міккель Дуелунд займалися разом з усіма в загальній групі.

У п'ятницю, 9 квітня, київська команда відправиться в Дніпро. Матч Динамо – Дніпро-1 відбудеться 10 квітня і розпочнеться о 17:00.

У поточному сезоні УПЛ команда Луческу займає перше місце в турнірній таблиці, набравши 49 очок.

Статистика Циганкова та Дуелунда