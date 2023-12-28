Футболісти Жирони розпочали підготовку до матчу 19-го туру Ла Ліги проти мадридського Атлетіко. Команда Мічела збирається повернутися на верхній рядок турнірної таблиці.
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Гарні новини з лазарету Жирони
Клубна пресслужба Жирони опублікувала фоторепортаж з тренування команди. Серед гравців "біло-червоних" були присутні українські легіонери: Артем Довбик та Віктор Циганков.
Особливо радує присутність Циганкова, який оговтався після травми. Віктор займався у загальній групі, тож цілком ймовірно він зіграє проти Атлетіко.
Артем Довбик на тренуванні Жирони / instagram.com/gironafc
Віктор Циганков повернувся до тренувань / instagram.com/gironafc
Нагадаємо, що під час різдвяних канікул Віктор Циганков разом з дружиною Романою відвідали Лондон. Очевидно, що романтична мандрівка до Туманного Альбіону допомогла скоріше одужати.