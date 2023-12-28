Футболісти Жирони розпочали підготовку до матчу 19-го туру Ла Ліги проти мадридського Атлетіко. Команда Мічела збирається повернутися на верхній рядок турнірної таблиці.

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Гарні новини з лазарету Жирони

Клубна пресслужба Жирони опублікувала фоторепортаж з тренування команди. Серед гравців "біло-червоних" були присутні українські легіонери: Артем Довбик та Віктор Циганков.

Особливо радує присутність Циганкова, який оговтався після травми. Віктор займався у загальній групі, тож цілком ймовірно він зіграє проти Атлетіко.

Артем Довбик на тренуванні Жирони / instagram.com/gironafc

Віктор Циганков повернувся до тренувань / instagram.com/gironafc

Нагадаємо, що під час різдвяних канікул Віктор Циганков разом з дружиною Романою відвідали Лондон. Очевидно, що романтична мандрівка до Туманного Альбіону допомогла скоріше одужати.

Довідка. Український вінгер через травму пропустив два останні матчі чемпіонату Іспанії. Загалом Віктор в нинішньому сезоні зіграв 16 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 3 асисти. Наступний матч Жирона зіграє з мадридським Атлетіко 3 січня 2024 року.