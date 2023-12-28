Футболисты Жироны начали подготовку к матчу 19-го тура Ла Лиги против мадридского Атлетико. Команда Мичела собирается вернуться на верхнюю строчку турнирной таблицы.
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Хорошие новости из лазарета Жироны
Клубная пресс-служба Жироны опубликовала фоторепортаж с тренировке команды. Среди игроков "бело-красных" присутствовали украинские легионеры: Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Особенно радует присутствие Цыганкова, оправившегося после травмы. Виктор занимался в общей группе, поэтому вполне вероятно он сыграет против Атлетико.
Артем Довбык на тренировке Жироны / instagram.com/gironafc
Виктор Цыганков вернулся к тренировкам / instagram.com/gironafc
Напомним, что во время рождественских каникул Виктор Цыганков вместе с супругой Романой посетили Лондон. Очевидно, что романтическое путешествие на Туманный Альбион помогло скорее восстановиться.