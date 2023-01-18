Циганков дізнався свій ігровий номер у Жироні: з такою цифрою на спині українець ще не виступав

Віктор Циганков, який нещодавно приєднався до іспанської Жирони, нарешті дізнався свій ігровий номер у новому колективі. Український вінгер розпочинатиме свій шлях під новою для себе цифрою.

"Червоно-білі" нарешті розсекретили ігровий номер українця у своїй команді. Віктор Циганков захищатиме кольори Жирони з номером 8 на спині.

Варте уваги Чарівна "ліва" та шедеври у стилі Ярмоленка : усі голи Циганкова у Динамо – відео

Угода Циганкова з Жироною розрахована на 4,5 роки – до літа 2027 року. Динамо офіційно повідомило, що клуб отримає узгоджену компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого трансферу гравця. Український вінгер уже встиг дати своє перше інтерв'ю у новому колективі та попрощатись з Динамо Київ. Також 24 канал оцінив перспективи Циганкова у Жироні та поміркував про майбутнє українського футболіста.

Номери, під якими виступав Циганков