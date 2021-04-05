Віктор Циганков може зіграти важливий матч проти Шахтаря

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Джерело:

"Циганик LIVE"

Лідер київського Динамо Віктор Циганков продовжує відновлюватися після травми. Гравець Динамо, ймовірно, зіграє проти Шахтаря у рамках 22 туру УПЛ.

У Циганкова травма литкового м'яза

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що у Циганкова травма нижньої частини литкового м'яза. За словами журналіста, Циганков буде готуватися до матчу з Шахтарем.

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Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 17 квітня у Києві на НСК "Олімпійський".

Гра надзвичайно важлива, адже в ній формально може визначитися чемпіон України. За 6 турів до завершення сезону Динамо на 7 очок випереджає Шахтар.

Циганков пропустив важливі матчі

  • 23-річний Циганков травмувався після матчу проти Зорі у чемпіонаті України. Гра відбулася 14 березня у Запоріжжі.
  • Віктор не поїхав у розташування збірної України на матчі відбору ЧС-2022. Також Циганков пропустив два поєдинки за Динамо.
  • Наразі не відомо, чи зіграє Циганков у 21 турі проти Дніпра-1.
  • У сезоні-2020/2021 Циганков провів 28 матчів за Динамо. У його активі 12 голів та 8 асистів.