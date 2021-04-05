Віктор Циганков може зіграти важливий матч проти Шахтаря
Лідер київського Динамо Віктор Циганков продовжує відновлюватися після травми. Гравець Динамо, ймовірно, зіграє проти Шахтаря у рамках 22 туру УПЛ.
Джерело:"Циганик LIVE"
У Циганкова травма литкового м'яза
Журналіст Ігор Циганик повідомив, що у Циганкова травма нижньої частини литкового м'яза. За словами журналіста, Циганков буде готуватися до матчу з Шахтарем.
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Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 17 квітня у Києві на НСК "Олімпійський".
Гра надзвичайно важлива, адже в ній формально може визначитися чемпіон України. За 6 турів до завершення сезону Динамо на 7 очок випереджає Шахтар.
Циганков пропустив важливі матчі
- 23-річний Циганков травмувався після матчу проти Зорі у чемпіонаті України. Гра відбулася 14 березня у Запоріжжі.
- Віктор не поїхав у розташування збірної України на матчі відбору ЧС-2022. Також Циганков пропустив два поєдинки за Динамо.
- Наразі не відомо, чи зіграє Циганков у 21 турі проти Дніпра-1.
- У сезоні-2020/2021 Циганков провів 28 матчів за Динамо. У його активі 12 голів та 8 асистів.
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