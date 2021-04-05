Лідер київського Динамо Віктор Циганков продовжує відновлюватися після травми. Гравець Динамо, ймовірно, зіграє проти Шахтаря у рамках 22 туру УПЛ.

У Циганкова травма литкового м'яза

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що у Циганкова травма нижньої частини литкового м'яза. За словами журналіста, Циганков буде готуватися до матчу з Шахтарем.

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Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 17 квітня у Києві на НСК "Олімпійський".

Гра надзвичайно важлива, адже в ній формально може визначитися чемпіон України. За 6 турів до завершення сезону Динамо на 7 очок випереджає Шахтар.

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