Виктор Цыганков может сыграть важный матч против Шахтера
Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы. Игрок Динамо, вероятно, сыграет против Шахтера в рамках 22 тура УПЛ.
Источник:"Циганык LIVE"
В Цыганкова травма икроножной мышцы
Журналист Игорь Цыганик сообщил, что в Цыганкова травма нижней части икроножной мышцы. По словам журналиста, Цыганков будет готовиться к матчу с Шахтером.
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Поединок Шахтер – Динамо состоится 17 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский".
Игра очень важна, ведь в ней формально может определиться чемпион Украины. За 6 туров до конца сезона Динамо на 7 очков опережает Шахтер.
Цыганков пропустил важные матчи
- 23-летний Цыганков травмировался после матча против Зари в чемпионате Украины. Игра состоялась 14 марта в Запорожье.
- Виктор не поехал в расположение сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2022. Также Цыганков пропустил два поединка с Динамо.
- Пока не известно, сыграет ли Цыганков в 21 туре против Днепра-1.
- В сезоне 2020/2021 Цыганков провел 28 матчей за Динамо. В его активе 12 голов и 8 ассистов.
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