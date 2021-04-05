Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы. Игрок Динамо, вероятно, сыграет против Шахтера в рамках 22 тура УПЛ.

В Цыганкова травма икроножной мышцы

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что в Цыганкова травма нижней части икроножной мышцы. По словам журналиста, Цыганков будет готовиться к матчу с Шахтером.

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Поединок Шахтер – Динамо состоится 17 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Игра очень важна, ведь в ней формально может определиться чемпион Украины. За 6 туров до конца сезона Динамо на 7 очков опережает Шахтер.

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