Амбітний варіант для Скрипника: в ЗМІ назвали клуб, який планує запросити відомого тренера

Харківський Металіст 1925 планує суттєві зміни під час зимової паузи. На тренерський місток харків'ян інсайдери прогнозують Віктора Скрипника.

Напередодні матчу 13-го туру УПЛ Металіст 1925 залишив виконуючий обов'язки головного тренера Едмар. Український бразилець може продовжити кар'єру в казахському Тоболі.

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Тренер з досвідом Бундесліги для Металіста 1925

Наразі харків'ян очолює Олег Голодюк, який складав тандем Едмару. Проте нові інвестори клубу планують взимку запросити досвідченого тренера, який зможе вивести команду в єврокубки.

За інформацією ТаТоТаке, втілити мрію нового інвестора Металіста 1925 Володимира Носова може ніхто інший, як головний тренер Ворскли Віктор Скрипник.

Спеціально для нового тренера готують нові потужні трансфери. Такі кроки, на думку власників, дозволять з наступного сезону боротися за зону єврокубків.

Завадити цьому може чинний контракт Скрипника з Ворсклою. Крім того, у фахівця з досвідом роботи в Бундеслізі досить велика зарплатня, а тому не відомо, чи харків'яни зможуть виконати вимоги відомого тренера.

Нагадаємо, що після 13-ти турів Металіст 1925 та Ворскла набрали по 15 очок. Команди поруч розташувались в турнірній таблиці, де займають 9-те та 10-те місця відповідно. Проте у харків'ян зіграно на одну гру менше.